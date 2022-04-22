Пользователи стали чаще покупать подержанные смартфоны – опрос

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Рынок восстановленных гаджетов вырос на 15% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, опередив рост спроса на новые смартфоны на 4,5%, следует из исследования Counterpoint Research.

Уточняется, что отремонтированные телефоны становятся актуальнее не только у потребителей, но и у операторов связи и производителей смартфонов.

Основным фактором высокого спроса на восстановленные гаджеты является экономия денег. При этом наибольший интерес к подобным телефонам проявили на рынке Латинской Америки и Индии – 29 и 25% соответственно. На рынках Соединенных Штатов, Европы и Китая спрос на восстановленные смартфоны увеличился на 15, 10 и 10% соответственно.

Помимо финансовых составляющих, фактором высокого спроса являются экологические убеждения. Уточняется, что покупка восстановленного смартфона вместо нового – хороший способ сократить углеродный след.

Что касается конкретных брендов смартфонов, наиболее интересны покупателям подержанные iPhone и Samsung.

Ранее сообщалось, что в России стоимость iPhone 11 упала до 40 000 рублей. При этом в момент выхода смартфона в 2019 году он продавался от 60 000 рублей. В 2020 году смартфон признали мировым лидером по продажам. Сейчас его стоимость в каталоге Hi-Tech.Mail.Ru, который отслеживает цены по всей России, стартует от 41 500 рублей.