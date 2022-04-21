Запасов импортной техники в России хватит до осени – СМИ

Некоторые СМИ сообщили, что запасов импортной электроники и бытовой техники в РФ хватит до осени. Правда, если учитывать не только те товары, что есть в магазинах и на складах. Также есть заказанные еще зимой партии, которые в данный момент застряли в Европе. В основном этом касается компьютеров, ноутбуков и смартфонов.

В Минпромторге утверждают, что следят за ситуацией. И по состоянию на середину апреля в стране есть достаточные запасы самого необходимого – холодильников, стиральных машин, микроволновок, газовых и электрических плит с духовками. Также пока хватает смартфонов, телевизоров и компьютеров.

Ритейлеры отмечают, что товарный ассортимент сокращается, но проблем возникнуть не должно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.