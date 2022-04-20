Москва онлайн покажет перемещение военной техники к параду Победы

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

21 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как гусеничная военная техника, прибывшая из Алабина, проедет по улицам столицы на временную парковку.

В Алабине прошла репетиция парада в честь Дня Победы. В ней приняли участие 11 тысяч военнослужащих и свыше 130 боевых машин.

Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая на Красной площади.

Смотрите прямую трансляцию 21 апреля в 23:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.