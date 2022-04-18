В тренировке парада в честь Дня Победы приняли участие 11 тысяч военнослужащих

В Алабине прошла тренировка парада в честь Дня Победы. В ней приняли участие 11 тысяч военнослужащих и свыше 130 боевых машин. Площадка в Алабине полностью по размерам повторяет Красную Площадь. Для ориентира красными флагами обозначены угол Исторического музея – в одной стороне. А со стороны леса – собор Василия Блаженного.

В этом году маршрут движения военной техники по Москве немного изменят. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.