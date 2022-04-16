Жители Орехово-Зуева засняли репетицию воздушную репетицию парада на 9 Мая

Жители Орехово-Зуева засняли репетицию воздушной части парада. Судя по кадрам, в этом году самолеты пролетят над главной площадью страны в форме буквы Z.

7 мая состоится генеральная репетиция, а 9 мая пройдет сам Парад Победы. В обычном формате состоится и шествие "Бессмертного полка". Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.