МЧС предупредило москвичей о сильном дожде в ночь на 16 апреля

Сильный ветер, похолодание и осадки – о таком прогнозе ночь на 16 апреля предупредили в МЧС. Дождь уже добрался до столицы.

Где льет сильнее всего? И повлияла ли погода на пятничный трафик? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.