В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии

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В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлился самолет с 10 российскими детьми, вывезенными из лагеря беженцев в Сирии.

"Среди них – шесть мальчиков и четыре девочки, их возраст от пяти до 17 лет. Самолет ВКС России с детьми ночью совершил посадку", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в РФ

На борту в качестве сопровождающих также были психологи, врачи и представители детского омбудсмена. Отмечается, что перед вылетом на российской военной базе Хмеймим военнослужащие группировки войск ВС РФ накормили детей и подарили им рюкзаки с письменными принадлежностями, книжки и игрушки.

С аэродрома детей направили на полное медицинское обследование и реабилитацию. Затем их передадут родственникам.

В июле прошлого года в Россию вернулись все российские дети, ранее находившиеся в тюрьмах и лагере Рош в Сирии. Как сообщала тогда Анна Кузнецова, занимавшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, значительный этап возвращения завершился, однако осталось еще некоторое количество детей в лагере Аль-Хол.