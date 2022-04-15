"Москва и мир": реконструкция онкохирургический корпус ГКОБ № 1 и COVID-19 в Китае

В Москве после капитального ремонта вновь заработал хирургический корпус клинической онкологической больницы № 1. Здание на Загородном шоссе построено в середине 1980-х годов. Там провели перепланировку помещений, установили вентилируемый фасад. Кроме того, заменили окна, двери и все инженерные системы. С новосельем сотрудников больницы поздравил Сергей Собянин.

Первых пациентов онкохирургический корпус примет 18 апреля. В здании расположен круглосуточный химиотерапевтический стационар на 150 человек. Для оснащения корпуса № 7 закуплено более 2,5 тысячи единиц медицинского оборудования и мебели.

Правительство продолжает работу по реализации проекта "Социальное казначейство". Об этом на совещании членов кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Принцип "Социального казначейства" – это получение выплат и социальной помощи в формате одного окна, без очередей и справок. Также Мишустин рассказал о новых пособиях и их получателях.

Планируется, что до конца года средства получат родители более пяти миллионов детей. Заявление на оформление выплат можно подать с 1 мая через портал госуслуг либо лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда или многофункциональный центр.

В Китае снижается число заболевших COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили около 24 тысяч инфицированных. Это минимум за последнюю неделю. При этом число бессимптомных случаев коронавируса по-прежнему велико. В классической форме болезнь наблюдается лишь у каждого седьмого пациента.

Самая сложная обстановка наблюдается в Шанхае. Несмотря на то, что ограничительные меры в городе смягчили для некоторой части жителей, власти не скрывают, что взять под контроль вспышку заболеваемости "Омикроном" пока не удается. Мегаполис живет в режиме самоизоляции. В городе уже несколько раз проводили всеобщее ПЦР-тестирование.

Всех заболевших и контактировавших с ними помещают в обсерваторы. Однако, несмотря на все эти меры, количество больных COVID-19 не уменьшается. В Шанхае закрыты школы, большинство магазинов и предприятий. Эксперты прогнозируют, что локдаун в промышленном центре может ударить по автопрому – заводы приостановят работу.

Если компании по производству деталей и перевозчики не возобновят работу, то уже в мае всем китайским автогигантам придется остановить конвейеры.