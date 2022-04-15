В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 172 человека с коронавирусом. На ИВЛ находятся 102 пациента, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлено 766 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 18 пациентов, выздоровели 911. Таким образом, общее число переболевших коронавирусом москвичей превысило 2,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что в Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками заболевания COVID-19. Если у жителя Москвы нет симптомов заболевания, но он хочет пройти ПЦР-тестирование, сделать это можно в городских поликлиниках, но платно.

