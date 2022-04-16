Кабмин выделит регионам 439 млн руб за размещение эвакуированных жителей Донбасса

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Правительство РФ выделит российским субъектам 439 миллионов рублей из резервного фонда в качестве возмещения понесенных расходов в связи с размещением эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и Украины, сообщает ТАСС.

Эти деньги пойдут на возмещение понесенных регионами расходов на размещение и питание эвакуированных лиц. На временное размещение предусмотрено до 913 рублей на человека в сутки, за питание – до 415 рублей на человека в сутки.

Лидерами среди субъектов по объему выделенных средств станут Ростовская, Воронежская и Курская области. Им выделили 110, 100 и 50 миллионов рублей соответственно.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

