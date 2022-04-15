Собянин рассказал о единой цифровой платформе здравоохранения

10 лет назад в Москве начали работать над созданием единой цифровой платформы здравоохранения. И она кардинально изменила качество работы с пациентами. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электронная медкарта, онлайн-запись на прием, электронные рецепты и десятки других сервисов – все это работает на базе ЕМИАС. Благодаря этому сервису, например, в систему загружено 250 миллионов результатов исследований. Видеть их онлайн могут как врачи, так и пациенты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.