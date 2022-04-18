Синоптик предупредил о возвращении дождливой погоды в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что во второй половине недели в столицу вновь придут дожди.

Ранее сообщалось, что в Москве за 16 и 17 апреля может выпасть до половины месячной нормы осадков. Синоптики предупреждали жителей столицы о том, что в эти дни температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы. Также прогнозировался плотный северо-восточный ветер.

После похолодания в конце прошлой недели теплая погода вернулась в Москву, тем не менее весне окончательно утвердиться не позволит сложная атмосферная ситуация, говорит Старков.

"На этой неделе погода будет продиктована влиянием барической седловины. Это нечасто встречающийся атмосферный процесс, связанный с малоподвижной крест-накрест расположенной областью низкого и высокого давления. Если посмотреть на профиль этой атмосферной системы, то она в полной мере будет напоминать седло. В этой связи возникает некая атмосферная неопределенность", – объясняет метеоролог.

В первую половину недели, по словам синоптика, Москва будет находиться в области повышенного атмосферного давления. "Мы это ощутили уже в понедельник. Небо очистилось от облаков и вернулась сухая, комфортная погода с температурой около нормы. В темное время суток свежо, как и должно быть в апреле, ожидается +2…+4 градуса. Отмечаю, что температура уходит от заморозков. Днем во вторник и среду воздух сможет прогреваться до +10...+12 градусов", – рассказывает эксперт.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" Вторая половина недели будет за областью пониженного давления с юго-запада. Это приведет к тому, что погода опять станет облачная, пойдут осадки в виде дождя. Среднесуточная температура существенно не изменится, но при этом ночные минимумы повысятся до +4…+6, а вот дневные максимумы в ущерб нашим интересам сократятся до +6…+8 градусов. Кроме того, усилится восточный и северо-восточный ветер.

Специалист предположил, что погода начнет улучшаться в предстоящие выходные. "Скорее всего, дожди прекратятся. Поскольку появится солнце, то и температура повысится", – заключил Старков.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова не исключила, что в столице будут идти дожди до конца апреля. При этом синоптик подчеркнула, что предсказать их интенсивность пока сложно. Также она добавила, что особых всплесков тепла в городе в этот период не ожидается.

