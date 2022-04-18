Россиян предупредили о резком похолодании в ряде регионов

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В ближайшие дни в нескольких российских регионах ожидается заметное понижение температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Так, по словам синоптика, в среду понижение температуры на 7–10 градусов ожидается в Краснодарском крае, Адыгее и Крыму. В конце недели – в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

В сибирских регионах днем будет +1...+3 градуса, ночью – -4...-6 градусов. При этом в Новосибирске температура понизится сразу на 15 градусов, а в Кемеровской области – на 20, уточнил метеоролог.

На территории центральной части России в середине следующей недели ожидается кратковременное потепление, которое сразу сменится циклоном. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что температура воздуха в текущем апреле на 1–1,5 градуса холоднее нормы, при этом аномалий никаких нет, бывал и более холодный месяц. Метеоролог добавил, что в центральной части Европейской России, в том числе в Московской области, до конца апреля сохранится неустойчивая погода.

