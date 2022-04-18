Ока вышла из берегов в Подмосковье

Непростая ситуация с паводком складывается в некоторых районах Подмосковья. Так, река вышла из берегов в Коломне и Луховицах.

Досталось и Серпуховскому району, особенно деревне Прилуки, где подтопленными оказались дворы и приусадебные участки. Под воду ушли десятки частных хозяйств. Внимательно следят в МЧС также и за паводком в Можайске и окрестностях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

