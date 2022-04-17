В России из-за половодья затоплены более 600 приусадебных участков

Из-за масштабного половодья под водой уже более шестисот приусадебных участков по всей стране. Тяжелая ситуация, например, во Владимирской области. Там в заторах застряли десятки машин.

Это произошло из-за подтопления дорог – Клязьма вышла из берегов. А ранее видео затопленной набережной также поделились жители Орехова-Зуева. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.