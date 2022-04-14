Синоптик предупредил москвичей об осенней погоде и заморозках в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В предстоящие выходные москвичей ожидает погода, напоминающая осень, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По прогнозам синоптика, в городе ожидается похолодание и дожди. В субботу и воскресенье ночные температуры составят +4...+6 градусов, дневные – +6...+8 градусов.
"Облачная и мрачноватая погода, но в воскресенье интенсивность дождей уменьшится. <...> Осенняя мрачноватая погода в столице будет сохраняться и в начале следующей недели", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В ночь на четверг и пятницу, предупредил Вильфанд, местами возможны заморозки. Днем ожидается облачная погода с небольшими осадками, воздух прогреется до +10...+13 градусов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные дни в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков. Она добавила, что в ночь на воскресенье ожидается дождь с мокрым снегом.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 14 апреля
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