В Николаеве может возникнуть эпидемиологическая катастрофа – МО РФ

Фото: Vincenzo Circosta/ZUMA Press Wire/ТАСС

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Николаеве может возникнуть эпидемиологическая катастрофа.

"Не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных, источников (рек, прудов, заброшенных колодцев)", – рассказал Мизинцев.

Также, по его словам, там прекращены социальные выплаты населению, гуманитарная помощь разворовывается администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.

Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что боевики территориальной обороны Украины раздают жителям Николаева оружие и наркосодержащие препараты. Также, по его словам, боевики проводят карательные рейды для выявления пророссийских взглядов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

