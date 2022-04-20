В МО РФ сообщили, что украинские боевики раздают населению Николаева оружие и наркотики

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики территориальной обороны Украины раздают жителям Николаева оружие и наркосодержащие препараты.

Также, по его словам, боевики проводят карательные рейды для выявления пророссийских взглядов.

"Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении", – сказал Мизинцев, добавив, что националисты изымают у населения ценное имущество и продукты якобы для нужд военных.

Ранее военнослужащие России обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе в Херсоне. По данным Минобороны, в самой школе и подвальных помещениях были найдены ящики с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

