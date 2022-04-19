МО объявило об организации гумкоридора для мирных жителей Мариуполя

Минобороны объявило об организации гуманитарного коридора для мирных жителей, которые могут находиться в Мариуполе на территории комбината "Азовсталь".

Для безопасного выхода людей особый режим был введен днем 19 апреля. Гуманитарные колонны развернуты на трех направлениях. Для эвакуации подготовлены автобусы, рядом дежурят бригады скорой помощи, организованы пункты питания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

