Запад воспользовался Зеленским против России – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны воспользовались президентом Украины Владимиром Зеленским против России, чтобы игнорировать Минские соглашения.
"Я думаю, что Запад просто воспользовался им (Владимиром Зеленским. – Прим. ред.) против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать Минские соглашения", – сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.
Глава МИД РФ при этом подчеркнул, что слова украинского лидера нельзя обсуждать всерьез, поскольку он постоянно меняет свою точку зрения.
Ранее Лавров заявил, что США подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского к подрыву переговоров и продолжению огня. По его мнению, недоговороспособность проявляет реальные замыслы властей Украины, которые заключаются в стремлении затянуть или даже сорвать переговорный процесс с Россией.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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