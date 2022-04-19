Москва объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москва в качестве ответной меры объявила персонами нон грата нескольких сотрудников посольства Бельгии, сообщается на сайте МИД РФ. Они должны выехать из России до 3 мая.

19 апреля в российский МИД вызвали посла Бельгии Марка Михильсена, где ему заявили решительный протест в связи с провокационным решением властей Королевства о высылке 21 сотрудника дипведомства РФ в Бельгии.

Ранее Россия в качестве ответной меры предписала 18 сотрудникам представительства Европейского союза в РФ покинуть страну. В ЕС выразили сожаление в связи с решением Москвы и назвали его необоснованным.

До этого Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата. В пятницу посла РФ в Северной Македонии Сергея Баздникина вызвали в министерство иностранных дел. Ему вручили ноту, в которой сообщалось, какие именно дипломаты объявлены персонами нон грата.

Кроме того, до этого министерство иностранных дел Болгарии объявило о высылке из страны 10 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова рассказала, что российская сторона воспринимает данный шаг как крайне недружественный и оставляет за собой право на ответные действия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

