СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела села Головчино в Белгородской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинской стороной населенного пункта Головчино в Белгородской области.

"В их (украинской стороны. – Прим. ред.) действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, подпунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом")", – сообщается на сайте СК РФ.

Группа следователей и криминалистов СК, направленная на место происшествия, обеспечит сбор и фиксацию доказательств произошедшего.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять меры для установления причастных к преступлению и их привлечению к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось об обстреле украинской стороной села Головчино в Белгородской области. Были разрушены несколько строений, есть пострадавшие.