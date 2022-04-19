Глава СК РФ поручил изучить данные о подготовке провокаций на Украине

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию Минобороны РФ и установить обстоятельства подготовки Службой безопасности Украины провокации в отношении мирных жителей в Одесской области, сообщается на сайте СК РФ.

По данным ведомства, украинские националисты могут совершить демонстративные расстрелы мирных жителей, используя форму военнослужащих РФ.

СК России запросит у МО РФ информацию о подготовке провокаций, которые могут быть совершены украинскими националистами в Одесской области, а также в Запорожской, Николаевской, Харьковской и других областях на Пасху.

Ранее Минобороны России предупредило о готовящейся провокации в Одесской области. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Служба безопасности Украины готовит провокацию с расстрелом мирных жителей в Одесской области для обвинения в этом военнослужащих России. По его словам, полученные фото- и видеоматериалы для раскручивания фейков будут опубликованы украинскими и западными информационными агентствами.