СК РФ возбудил дело против украинского комбата, причастного к обстрелам Донбасса

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского командира батальона, причастного к обстрелам мирного населения Донбасса. Дело возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении средств и методов, запрещенных международным договором, говорится в сообщении на сайте СК.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении командира 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ майора Святослава Заяца и иных лиц из состава указанного подразделения", – говорится в сообщении.

Согласно данным СК, 17 апреля Заяц совместно со своими подчиненными обстреляли из минометов объекты гражданской инфраструктуры в селе Широкая Балка в ДНР. Они выпустили не менее 14 артиллерийских мин.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей города Счастья Луганской Народной Республики. По данным Следственного комитета, с конца февраля украинские военные неоднократно открывали огонь по жилым кварталам города Счастья, нарушая требования Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.