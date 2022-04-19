Расследовать провокацию в Буче в рамках МУС будет затруднительно – МИД РФ

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Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев оценил перспективы проведения расследования провокации в городе Буче в рамках Международного уголовного суда (МУС).
"Запад решил своим путем пойти, говорят что-то про МУС. Но с МУС будет тяжело, потому что ни Россия, ни Украина не являются членами Международного уголовного суда", – рассказал Ильичев РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.
Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской Нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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