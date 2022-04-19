Три человека пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Три человека, по уточненным данным, пострадали в результате обстрела Головчина в Белгородской области со стороны Украины. Одного пациента выписали, двое находятся в больнице. Губернатор Белгородской области заявил, что повреждены более 30 домов.

Восстановительные работы начнутся в этот же день, электричество и газ обещают дать в ближайшие часы. Следователи выехали на место происшествия. В данный момент спецкомиссия обходит дома.

Головчино находится примерно в 10 километрах от границы с Украиной, население составляет около 4 тысяч человек. Кроме того, в некоторых приграничных районах Белгородской области объявлен режим ЧС.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.