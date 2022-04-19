Сотрудники ФСБ задержали 92 подпольных оружейников в 33 регионах страны

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Росгвардии и МВД пресекли деятельность 38 подпольных оружейных мастерских в 33 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – отметили в ведомстве.

При обысках в мастерских суммарно было обнаружено 560 единиц отечественного и импортного огнестрельного оружия, в том числе 224 винтовки, 230 пистолетов, 21 пулемет, а также 38 тысяч патронов, 67 гранат и 30 артиллерийских боеприпасов.

Ранее в Крыму ФСБ обнаружила схроны с вооружениями. Тайник вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского были замаскированы строительным мусором. В них правоохранители нашли две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек, металлическую трубу, начиненную зарядом из тротиловых шашек, детонаторы и противотанковую мину.

