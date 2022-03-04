Схроны с оружием и боеприпасами обнаружены в Крыму – ФСБ

Фото: УФСБ по Крыму и Севастополю

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о выявлении схронов с вооружением в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

"Тайники находились вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором", – заявили в ФСБ.

В схронах правоохранители нашли две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек общим весом в 20 килограммов. Также была изъята металлическая труба, заваренная стальной пластиной, начиненная зарядом из тротиловых шашек, общим весом 8,5 килограмма.

Сотрудники ФСБ также нашли в тайниках восемь штатных электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковую мину.

Следственный отдел управления в связи с инцидентом возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 и частью 1 статьи 223.1 УК РФ. Ведется розыск причастных к созданию схронов.

Ранее в феврале представители силовых ведомств пресекли деятельность 87 подпольных торговцев оружием из 20 регионов РФ, в том числе Крыма, Москвы и Архангельской области. Всего были закрыты 26 подпольных мастерских.