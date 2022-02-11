Деятельность сети подпольных торговцев оружием пресекли в 20 регионах РФ

Фото: ФСБ РФ

Силовики пресекли деятельность 87 подпольных торговцев оружием из 20 регионов РФ, в том числе Крыма, Москвы и Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – говорится в сообщении.

Уточняется, что таким образом была прекращена деятельность 26 подпольных мастерских.

В ходе обысков всего было изъято 274 единицы огнестрельного оружия. В их числе – образцы времен Великой Отечественной войны, например немецкий пулемет MG-42 и советский ДП-27, а также современные АК-103, пистолеты Desert Eagle и бесшумная снайперская винтовка "Винторез". Помимо этого, правоохранители обнаружили больше 17 килограммов взрывчатки, десятки тысяч патронов и почти две сотни артиллерийских боеприпасов.

Ранее российские таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции из России в США. Поставки оружия житель Ставропольского края организовал посредством почты. При обысках было обнаружено больше 200 магазинов к автоматам и пулеметам Калашникова, сотни гильз и около тысячи пуль. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

