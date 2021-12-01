ФСБ задержала 85 подпольных оружейников в РФ

09:53
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 85 подпольных оружейников в нескольких российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 85 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – говорится в сообщении.
Правоохранители ликвидировали 17 подпольных мастерских, в которых модернизировали и изготавливали боеприпасы. У задержанных изъяли более 350 единиц оружия российского и иностранного производства.
В конце сентября сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ пресекли работу подпольных мастерских оружейников в пяти регионах страны. Помимо огнестрельного оружия, у задержанных также изъяли взрывчатку.
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