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Технологии

18:48

МВД будет блокировать сайты за инструкции по изготовлению взрывчатки

безопасность технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

МВД России разработало законопроект, который разрешает сотрудникам правоохранительных органов блокировать сайты за инструкции по изготовлению взрывчатки и оружия. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается наделить МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации в информационную систему "Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети интернет, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что под запрещенной информацией понимаются данные о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного изготовления и переделки оружия.

Критерии оценки материалов для блокировки будут разработаны в рамках межведомственного приказа, отмечают авторы. Также подчеркивается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов.

Ранее в МВД подготовили проект постановления, которым планируется уточнить действующие в России правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.

Также изменения затронут порядок оформления результатов освидетельствования, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, его проведения и оформления результатов.

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