В МВД оценили идею ежедневно публиковать статистику о пропавших людях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В МВД России положительно оценили идею ежедневно публиковать статистику о пропавших людях. Об этом заявил заместитель начальника главного управления уголовного розыска российского МВД Андрей Щуров.
"У нас есть управление общественных связей в системе МВД, мы обязательно с руководителем этого управления проработаем вопрос. В рамках методрекомендаций отправим в регионы, мы обновляем ежегодно свои методрекомендации по взаимодействию региональных волонтеров и отправляем в центральный офис. Обновим", – приводит РИА Новости слова Щурова.
Так он отреагировал на предложение одного из представителей волонтерского отряда по поиску пропавших людей.
Волонтерские движения до этого сообщали, что около 6 тысяч человек в год погибают в лесу с включенными телефонами. Речь шла о работе вступившего в силу 1 июля закона о геолокации (он обязывает операторов связи предоставлять данные о мобильной геолокации абонента без решения суда для оперативного поиска пропавших людей).
Ранее в МВД России сообщили, что с начала этого года число аварий с участием электросамокатов выросло на 66 процентов.
Уточняется, что за первые семь месяцев 2021 года на дорогах страны произошло около 270 подобных ДТП, их жертвами стали восемь человек. Также в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми – годом ранее их количество составляло 21, сейчас – 39.
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