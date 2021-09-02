В России предложили ужесточить наказание для пьяных водителей такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить в РФ ответственность за вождение общественного транспорта и такси в нетрезвом виде, передает RT.
Общественник направил обращение на имя главы МВД России Владимира Колокольцева. В нем он указал, что действующее законодательство не учитывает создание прямой угрозы жизни и здоровью пассажиров со стороны пьяных водителей такси и общественного транспорта как отягчающее обстоятельство.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса России в части распространения предусмотренной в ней ответственности на водителей общественного транспорта и такси, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе впервые, с лишением права управления транспортным средством до трех лет", – заявил Курдесов.
В настоящий момент данная законодательная норма применяется только в отношении тех водителей, которые ранее уже получали административное наказание, однако совершили аналогичный повторный поступок.
В июле 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Теперь виновник подобных ДТП может быть заключен под стражу на срок до трех лет.
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