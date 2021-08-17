Смертность в ДТП планируется снизить к 2030 году

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МВД России планирует к 2030 году снизить смертность в ДТП до одного человека на 10 тысяч машин (показатель транспортного риска), об этом ведомство сообщило РИА Новости.

"По прогнозам, к 2030 году показатель транспортного риска в Российской Федерации должен соответствовать значению, не превышающему одного погибшего человека на 10 тысяч транспортных средств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 января 2021 года показатель транспортного риска включен в качестве дополнительного показателя федерального проекта "Безопасные качественные дороги". Ведомство обуславливает это опытом мировой практики.

"Данный показатель ориентирован на уровень мобильности населения, спрос на пользование автомобильными дорогами, транспортные услуги и выражен в отношении количества погибших в ДТП к количеству зарегистрированных в государстве механических транспортных средств (суммарному количеству автомобильного парка)", – отметили в ведомстве.

По статистике ГИБДД, в 2020 году в России показатель транспортного риска составил 2,68. На дорогах погибло 15,8 тысячи человек при почти 59 миллионах автомобилей.

Ранее сообщалось, что подразделения ГИБДД и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений ПДД в 17 регионах России.