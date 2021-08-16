Для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России стали использовать дроны – МВД

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Подразделения ГИБДД и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений ПДД в 17 регионах России. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает ТАСС.
Уточняется, что дроны используют в Забайкальском, Красноярском, Краснодарском и Пермских краях, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Воронежской, Амурской областях и Москве, а также в республиках Адыгея, Ингушетия, Бурятия, Удмуртия и Татарстан.
"Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на основе анализа аварийности формируется перечень аварийно-опасных участков дорог, на которых отсутствуют автоматические комплекса фотовидеофиксации. Данные с беспилотников передаются наряду ДПС, который находится в непосредственной близи.
Как уточнили в МВД, меры по привлечению нарушителя к ответственности также принимает наряд ДПС.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России прорабатывает вопрос оснащения машин ДПС специальными мигалками с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. В ведомстве пояснили, что новая техника позволит инспекторам выявлять в потоке проблемных водителей и машины, числящиеся в угоне.
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