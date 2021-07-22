Дорожные камеры в РФ будут фиксировать выключенные фары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России дорожные камеры будут фиксировать невключенные ходовые огни и неработающие фары ближнего света. Технология станет доступна в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области, сообщает Autonews.ru.
Новые функции распознавания при помощи нейросети получат комплексы, которые разработали в компании "Астралаб", обслуживающей около 1 500 камер в перечисленных регионах. Из них 600 дорожных комплексов расположены в Москве.
Как рассказал генеральный директор "Астралаб" Сергей Ласкин, новый функционал камеры получат уже этой осенью. То, как начинать пользоваться новыми возможностями, регионы будут решать самостоятельно.
"Мы знаем о большом интересе к этой функции со стороны заказчиков из разных регионов. Например, на одном из совещаний об этом говорили в ЦОДД Москвы. Собственно, после этого мы и пришли к этой идее", – отметил Ласкин.
Ранее стало известно, что МВД планирует внедрить систему "Паутина" по всей России до конца года. Как пояснили в пресс-центре министерства, сервис будет отвечать за предупреждение и раскрытие преступлений, в том числе связанных с угоном.
До этого в МВД прокомментировали возможность увеличения скоростного лимита до 150 километров в час на некоторых участках дорог. Там пояснили, что соответствующее решение может быть принято по инициативе собственников магистралей.
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