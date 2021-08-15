Мигалки автомобилей ДПС могут оснастить видеокамерами

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Министерство внутренних дел России прорабатывает вопрос оснащения машин ДПС специальными мигалками с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Об этом сообщает ТАСС.
Исследование "Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением" проводят эксперты Научного центра безопасности дорожного движения МВД.
"В рамках исследования изучаются возможности оснащения автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации", – рассказали в пресс-центре МВД.
Там пояснили, что новая техника позволит инспекторам выявлять в потоке проблемных водителей и машины, числящиеся в угоне. Решение об оснащении автомобилей ДПС данны оборудованием будет принято по результатам исследования.
Ранее сообщалось, что в МВД России работают над вопросом о внедрении экспресс-тестов на алкоголь для водителей. Ожидается, что появление подобных средств сократит время общения водителей с сотрудниками полиции.
"Мигалки" и "люстры" на полицейских автомобилях станут умными
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