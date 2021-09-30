Правоохранители пресекли работу трех подпольных мастерских оружейников в РФ

Фото: МВД РФ

Сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ пресекли работу подпольных мастерских оружейников в пяти регионах страны. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"Правоохранители провели оперативные мероприятия в отношении группы граждан, в результате которых изъяли из квартир и частных домов в нескольких регионах России 17 пистолетов и револьверов, штурмовую винтовку иностранного производства М-16, обрез охотничьего ружья", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские также изъяли два карабина и похожий на карабин предмет, пять запалов, гранату "Ф-1", патроны и взрывчатое вещество.

Кроме того, сотрудникам полиции и ФСБ удалось пресечь работу трех незаконных мастерских в Воскресенске, Пензенской и Смоленской областях. Там переделывали, ремонтировали и восстанавливали боевые свойства охолощенного оружия.

Ранее правоохранители задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России. Суммарно у них изъяли 149 единиц огнестрельного оружия.