В Подмосковье пресекли деятельность мастерской по переделке оружия

Фото: МВД России

В Подмосковье пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке оружия. Найденный арсенал изъят, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"В арендованном гараже на территории Краснознаменска трое злоумышленников организовали мастерскую. Путем замены деталей они переделывали деактивированное оружие в боевое для дальнейшей продажи", – рассказала она.

Задержание подозреваемых прошло при участии спецподразделений Росгвардии.

В ходе обысков в гараже были найдены два пистолета-пулемета, 14 переделанных пистолетов, нарезные стволы для оружия, гранаты, 1 300 патронов, станки и инструменты, а также более 6 килограммов неизвестного растительного вещества. Все это изъято и направлено на экспертизу.

Ранее ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников. У них изъяли 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Задержанных подозревают в причастности к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту.

