Три человека пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Три человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ села Головчино в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины находятся в больнице под наблюдением квалифицированных врачей", – написал Гладков.

Он отметил, что раны у пострадавших средней степени тяжести, все необходимые медикаменты для их лечения имеются.

По его словам, после минометных ударов повреждены оказались как минимум 30 домов: у них в основном выбиты стекла, поломана крыша и заборы. Также пострадали автомобили. Восстановительные работы планируется начать уже во вторник, 19 апреля, подчеркнул чиновник. Подача газа и электроэнергии возобновится в ближайшие часы.

Об инциденте ранее сообщил сам губернатор. Изначально были данные об одной пострадавшей. Тогда Гладков пояснил, что село находится недалеко от российско-украинской границы, в нем проживают около четырех тысяч человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.