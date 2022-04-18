Режим ЧС отменили в Климовском районе Брянской области

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В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС, введенный после обстрела ВСУ. Об этом сообщается в официальной группе региона в социальной сети "ВКонтакте".

После происшествия в поселке Климово была создана комиссия по оценке причиненного ущерба и ликвидации последствий. Первый замгубернатора Николай Симоненко, директор управления капитального строительства Анатолий Комков и глава Климовского района Александр Исаев осмотрели пострадавшие здания.

"По состоянию на 18 апреля уже обследовано 83 домовладения. Это число не окончательное, так как некоторые жители обращаются по мере выявления ими отдельных повреждений. <...> Рассматривается вопрос об адресных выплатах (компенсациях) взамен выполнения восстановительных работ", – говорится в сообщении.

В настоящее время в поселке ведутся работы по остеклению двухэтажного здания управления сельского хозяйства. Кроме того, в населенном пункте в полном объеме восстановили электро- и газоснабжение. В настоящее время восстанавливается телефонная и интернет-связь на улице Горького.

По данным следствия, 14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением незаконно вторглись в воздушное пространство России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отмечал, что все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

