Двое раненых при обстреле в Брянской области находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В министерстве здравоохранения РФ сообщили о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области со стороны Украины, передает РИА Новости.

"По состоянию на 14:30 16 апреля, из 8 пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся еще 4 человека", – заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

В ведомстве уточнили, что под наблюдением остаются пятеро раненых.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Это мальчик 2020 года рождения с проникающим ранением головы, которым занимаются в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве, и женщина 1948 года рождения с травматической ампутацией голени.

Подчеркивается, что за оказанием медицинской помощи пострадавшим лично следит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением вторглись в воздушное пространство России и обстреляли жилой сектор в районном центре Климово Брянской области. В результате пострадали гражданские, им потребовалась госпитализация.

По факту обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Климовском районе Брянской области после ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.