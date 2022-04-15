"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в организации наркопритона

Столичные полицейские задержали подозреваемую в организации наркопритона на юго-востоке Москвы.

Во время допроса она признала вину и раскаялась. Если ее вину докажут в суде, фигурантка может отправиться в колонию на 4 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.