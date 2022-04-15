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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ребенок 2020 года рождения, получивший ранение в результате авиаудара ВСУ в Брянской области, переведен на лечение в Москву, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов ТАСС.
"Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву", – рассказал Кузнецов.
По его словам, ребенок был госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.
14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением вторглись в воздушное пространство России и обстреляли жилой сектор в районном центре Климово Брянской области. В результате ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины порядка 100 домов получили ущерб. По его словам, в Климово прилетело девять снарядов.
По факту обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Климовском районе Брянской области после ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Пострадавший при обстреле в Брянской области ребенок переведен на лечение в Москву
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