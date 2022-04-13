На Ставрополье задержан сторонник ИГ, готовивший теракт

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В Ставропольском крае задержан сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовивший теракт на транспортном объекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По информации спецслужбы, задержанный планировал взорвать железнодорожный вокзал.

Ранее в Подмосковье задержали сторонника запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор", прошедшего курсы диверсионной подготовки НАТО и воевавшего в Донбассе.

По данным ФСБ России, он награжден тремя государственными наградами за участие в украинской операции в Донбассе, а в качестве поощрения получил гражданство Украины.