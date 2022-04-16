В Хабаровском крае МЧС провели авиаразведку в связи с половодьем

В Хабаровском крае МЧС провели авиаразведку. Они исследовали русла рек и отметили, что лёд уже совсем скоро окончательно растает.

По прогнозам гидрологов, уровень воды в Амуре может подняться до опасного уровня. Однако спасатели к подтоплениям готовы и не ожидают в этом году каких-либо осложнений. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.



