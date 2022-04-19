В ЛДПР предложили ввести смертную казнь для украинских боевиков, пытавших военных РФ

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ЛДПР предложила частично отменить запрет на смертную казнь так, чтобы данный вид наказания мог быть применен к украинским боевикам, участвовавшим в пытках российских военных. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале думской фракции.
"ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен", – говорится в публикации.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев не исключил возвращения смертной казни в России после выхода страны из Совета Европы. По его словам, это сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей. Его решение будет зависеть от текущей криминогенной ситуации в РФ, считает Медведев.
15 марта в Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты задержали 837 жителей города Лиман в ДНР и подвергают их жестким пыткам. Боевики устроили поквартирный обход, в ходе которого пытались выявить граждан с пророссийскими взглядами.
До этого была информация о том, что украинские силовики жестоко пытали плененных российских военных. Им наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Вопрос о смертной казни подняли в России
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