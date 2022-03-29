В России предложили отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с предложением отменить в России мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц. Об этом сообщает RT.

Письмо с соответствующей инициативой Волынец направила председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину. Она отметила, что выход России из Совета Европы снял правовые ограничения для возвращения в стране смертной казни. По мнению Волынец, введение данной меры наказания для педофилов-убийц должно стать справедливым ответом на возросшую жестокость преступлений против несовершеннолетних.

"Каждого малыша мы оплакиваем всей страной – и каждый раз с праведным гневом возмущаемся от невозможности казнить убийцу", – добавила она.

При этом, по словам Волынец, далеко не каждое преступление против ребенка получает широкую огласку.

"Принимая во внимание изложенное, прошу вас рассмотреть вопрос о направлении в Госдуму инициативы об ужесточении уголовной ответственности за преступления, совершенные против детей (в том числе половой неприкосновенности), повлекшие смерть несовершеннолетних, в частности об отмене моратория на смертную казнь за такие преступления", – указано в обращении.

Кроме того, Волынец намерена направить письмо с инициативой в Госдуму РФ.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил возможность возвращения к практике смертной казни в России. По его мнению, до тех пор пока происходят умышленные убийства, вопрос о применении высшей меры наказания остается актуальным.

