В России предложили создать открытую электронную базу педофилов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева письмо с предложением создать в России электронную базу лиц, которые были осуждены за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает RT.
"Подобная база будет помогать разного рода работодателям, арендодателям и т. п. исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей", – говорится в письме.
Милонов отметил, что, несмотря на принимаемые государством меры, педофилы иногда находят способы и возможности для "удовлетворения своих больных фантазий и влечений".
По его словам, существуют случаи, когда состоящие на учете в органах внутренних дел педофилы находят работу, связанную со взаимодействием с детьми, а это может закончиться трагедией.
Ранее депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. По мнению парламентария, виновные должны нести еще более жесткую ответственность, чем предусмотрена нынешним законодательством.
21 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.
Документ подразумевает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
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