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Общество

17:20

ГД приняла в I чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

общество

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Госдума приняла в I чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

Законопроект подразумевает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Аналогичное наказание предусмотрено в том случае, если ранее не привлекавшиеся к ответственности педофилы совершат аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.

Кроме того, пожизненное заключение может быть присуждено по факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сопряженных с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее прокомментировала закон об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов. По ее словам, принять документ необходимо как можно скорее.

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